Telekom Baskets Roel Moors gibt sich versöhnlich: „Wir brauchen alle“

Am Wochenende haben die Baskets spielfrei, dann geht es am kommenden Mittwoch in Ludwigsburg um den Gruppensieg in der Champions League und damit um das Heimrecht im Viertelfinale. Gegen Gegner wie Hapoel Jerusalem, Unicaja Malaga oder Lenovo Teneriffa – neben Titelverteidiger Bonn die drei Teilnehmer am letzt-jährigen Top4 – wäre das ein wichtiger Vorteil. Nach dem 80:75-Sieg im Hinspiel dürften die Baskets also auch mit vier Punkten verlieren. Keine Option mit der ein Trainer in eine solche Partie geht.