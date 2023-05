Konstante Leistungen werden belohnt Die Bundesliga-Saison im Zeitraffer

Die Hauptrundensaison 2022/23 der Basketball-Bundesliga werden alle Spieler, Trainer, Verantwortlichen und Anhänger der Telekom Baskets Bonn so schnell sicher nicht vergessen. In 34 Spielen fuhr die Mannschaft von Trainer Tuomas Iisalo 32 Siege ein und ging lediglich zwei mal als Verlierer vom Parkett. In der „Festung Hardtberg“ blieben die Baskets ungeschlagen und schickten auch die spielstärksten Gegner nach Hause. Die konstanten Leistungen über den gesamten Saisonverlauf mündeten letztlich im Gewinn der Hauptrunde, die die Baskets zuletzt vor 20 Jahren gewonnen haben. Nun ist es an der Zeit, die Saison noch einmal Revue passieren zu lassen.