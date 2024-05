Telekom Baskets erwarten Tabellenvierten So erreichen die Telekom Baskets die Playoffs

Im Laufe einer Saison werden die Wahrscheinlichkeiten deutlicher. München und Berlin, die beiden Euroleague-Teams und am besten betuchten Mannschaften der Basketball-Bundesliga, gehören von Beginn an zu den Favoriten, andere erspielen sich diesen Status nach und nach: Chemnitz, Ulm, Würzburg – drei Spieltage vor Ende der Hauptrunde in der Basketball-Bundesliga die Top fünf.