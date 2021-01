Corona-Fall : Spiel der Telekom Baskets bei Braunschweig erneut abgesagt

Braunschweig Das Spiel der Telekom Baskets am Mittwochabend bei den Basketball Löwen ist zum dritten Mal abgesagt worden. Grund ist dieses Mal ein Corona-Fall bei den Braunschweigern.

Die Partie steht einfach unter keinem guten Stern: Bereits zum dritten Mal ist eine Partie der Telekom Baskets gegen die Basketball Löwen Braunschweig abgesagt worden. Zuerst scheiterte die Austragung der Pokalpartie in Bonn an einem – wie sich hinterher herausstellte - falsch-positiven Covid-Test auf Bonner Seite, dann waren die Baskets bereits in Braunschweig zum Bundesligaspiel angereist, als die Löwen einen positiven Test vermeldeten und sich entsprechend in Quarantäne begeben mussten.