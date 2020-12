Basketball-Bundesliga : Spiel der Telekom Baskets Bonn in Braunschweig abgesagt

Braunschweig Das geplante Spiel der Telekom Baskets Bonn am Dienstagabend in Braunschweig wurde abgesagt. Im Team der Braunschweiger gibt es einen positiven Corona-Befund.

Aufgrund eines positiven Corona-Tests bei den Basketball Löwen Braunschweig ist das Spiel der Telekom Baskets Bonn am Abend in Braunschweig abgesagt worden. Die Baskets, die sich bereits in Braunschweig befinden, trainieren am Vormittag noch dort in der Halle und machen sich dann auf den Rückweg nach Bonn.