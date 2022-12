Basketball Champions League : Starker Sieg der Telekom Baskets gegen Reggio Emilia

Souverän haben die Telekom Baskets auch den fünften Sieg in der Champions League eingefahren. Foto: Jörn Wolter / wolterfoto.de

Update Bonn Die Telekom Baskets Bonn sind in der Champions League nicht zu stoppen. In Reggio Emilia feierten die Bonner beim 90:66 den fünften Sieg im Europapokal in Folge und ziehen als Gruppenerster in die nächste Runde ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tobias Schild

Nein, es sollten diesmal keine TJ-Shorts-Festspiele werden. Der kleine Guard der Telekom Baskets Bonn, der in den ersten fünf Spielen in der Champions League so unglaublich aufgedreht und in jeder Partie mindestens 25 Punkte erzielt hatte, hatte in Reggio Emilia nicht seinen besten Tag erwischt. Statt seinen ewigen Rekord in dem Europapokal-Wettbewerb auszubauen, kam Shorts diesmal „nur“ auf zwölf Punkte.

Der totalen Überlegenheit der Bonner tat das aber keinen Abbruch. Denn die bewiesen, dass sie auch ohne ihren Topscorer in Bestform in der Lage sind, ein europäisches Topteam förmlich zu überrennen. Und das, obwohl kurzfristig mit Jeremy Morgan auch noch der zweitbeste Bonner Offensiv-Mann ausgefallen und Collin Malcolm wegen seiner Sprunggelenksverletzung gar nicht erst nach Italien mitgereist war.

Dennoch hieß es am Ende 90:66 (23:15, 21:25, 19:15, 27:11) für Bonn. „Es hat mich beeindruckt, wie unsere Spieler, die bislang weniger Minuten gespielt haben, die Herausforderung angenommen und zum Sieg beigetragen haben. Es ist ein sehr starker Sieg für unsere Identität, zu dem das ganze Team über 40 Minuten beigetragen hat. Das ist etwas, wofür wir bekannt sein wollen“, lobte Coach Tuomas Iisalo seine Spieler.

Es war der fünfte Sieg in Folge für die Baskets in der Champions League und der letzte, wenn auch eigentlich nicht mehr benötigte, Schritt in die Runde der besten Sechzehn. Gleichzeitig war der Erfolg mit 24 Punkten Vorsprung der zweithöchste Auswärtssieg der Baskets in deren Europapokal-Historie.

Reggio Emilia als Gruppenletzter ausgeschieden

Als Gruppenerster ist Bonn gleich für die nächste Vierergruppe gesetzt. Reggio Emilia hingegen ist mit nur zwei Siegen aus sechs Spielen als Gruppenletzter ausgeschieden. In den Playinns stehen AEK Athen und Pinar Karsiyaka, die sich im Parallelspiel 80:72 für die Griechen trennten.

Die Anfangsphase des Spiels verlief durchaus ausgeglichen. Bonn erspielte sich eine kleine 8:5-Führung, Reggio glich per Dreier aus. Dann brachte Iisalo erstmals seinen Riesen ins Spiel – und mit dem kam die Wende. Innerhalb von rund drei Minuten mit Center Leon Kratzer zogen die Gäste auf 18:10 davon, Kratzer selbst steuerte drei Dunkings zu der kleinen Serie bei. Die Bonner hatten bis dahin lediglich einen (verfehlten) Wurf aus der Distanz genommen, zogen ansonsten ausschließlich mit schnellen Bewegungen zum Korb. Erst nach achteinhalb Minuten landete der Ball erstmals von jenseits der Drei-Punkte-Linie in der Reuse, Finn Delany vergrößerte der Vorsprung auf 21:11.

Zach Ensminger dreht plötzlich auf

Reggio, das bei seinem 88:84-Sieg im Hinspiel in Bonn vor allem mit einer traumhaften Dreierquote geglänzt hatte, fand gerade in der Offensive wenig Lücken und nutzte seine Schüsse von außen fast gar nicht. Nur einer von sechs Dreierversuchen landete im ersten Durchgang im Bonner Korb. Das sollte sich im zweiten Viertel ändern. Die Italiener spielten konzentrierter, erpassten sich bessere Würfe, trafen plötzlich. Und waren nach zwei Dreiern von Artus Strautins auf einmal bei 30:31 wieder voll im Spiel.

Doch das Team aus Norditalien hatten einen Mann nicht auf dem Schirm, der im Bonner Spiel normalerweise nur wenig in Erscheinung tritt: Zach Ensminger. Der Guard, sonst eher Ersatzmann mit wenigen Minuten, nahm innerhalb von 48 Sekunden drei Dreier-Würfe und verwandelte zwei (37:33). Mit vier Punkten Vorsprung ging es auch in die Pause.

Leon Kratzer mit 16 Punkten und neun Rebounds

Und in eine zweite Halbzeit, in der den Gastgebern nur noch ganz wenig gelingen sollte. Ganze 26 Punkte sollte Reggio Emilia nach dem Wechsel einheimsen. Dreierquote: zwei von zwölf. Auf der anderen Seite drehte der Bonner Kapitän so richtig auf. Drei verwandelte Dreier, ein Freiwurf – Karsten Tadda sorgte mit einem Zwischenspurt für die beruhigende 68:57-Führung, die seine Kollegen danach kontinuierlich ausbauten.

Und Shorts? Der bemühte sich zwar, zog immer wieder unter den Korb, warf von außen – doch der Ball wollte einfach nicht in gewohnter Form fallen, Trefferquote: 35,7 Prozent. Das musste er aber auch nicht, denn seine Mitspieler sprangen gerne ein und füllten die Lücke. Etwa Dean Williams mit insgesamt zwölf Punkten, oder Delany mit elf. Und besonders Kratzer, der am Ende mit 16 Punkten und neun Rebounds nur knapp an einem Double-Double vorbeischrammte.

Bonn: Kratzer 16 (9 Rebounds), Shorts 12, Williams 12/3 Dreier, Delany 11/1, Tadda 10/3, Herrera 9/1 (7 Assists), Ward 9, Ensminger 7/2, Kessens 2, Falkenstein 2, Bangala.