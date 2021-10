6. Spieltag : Tadda führt Baskets zum Sieg in einem Fehlerfestival

Ging im letzten Viertel voran: Baskets-Kapitän Karsten Tadda. Foto: Jörn Wolter / wolterfoto.de

Bonn Drei Viertel lang passte die Partie einigermaßen gut zu Halloween. Gruselig. Dann zahlte sich die Geduld der Telekom Baskets aus und Kapitän Karsten Tadda führte die zu Hause weiter ungeschlagenen Bonner zum vierten Sieg der Saison.

Karsten Tadda setzte zum Wurf an. Ganz frei stand der Kapitän der Telekom Baskets Bonn an der Dreierlinie. Knapp 5000 Augenpaare verfolgten den Ball, der nach einem formschönen Bagen in den Korb fiel. Das Spiel war gewonnen. Tadda kreiselte um seine Achse wie ein Mariechen in die von den Gästen aus Chemnitz geforderte Auszeit. Er ruderte mit den Armen und forderte mehr Lärm von der ohnehin tobenden Halle. Die verbleibenden 21 Sekunden halfen die Gästen nicht mehr. Die Baskets gewannen am Ende dank ihrer Geduld und eines starken Schlussviertels angeführt von Tadda verdient mit 76:67 (10:12, 15:17, 18:14, 33:24).

Die Partie versprach ein Duell auf Augenhöhe zu werden. Beide Mannschaften hatten drei Partien gewonnen, zwei verloren, und gehörten zu den positiven Überraschungen des in mancher Einschätzung ungewöhnlichen Saisonstarts. Der Gruselfaktor passte allerdings drei Viertel lang zu Halloween.

Die Baskets starteten mit Parker Jackson-Cartwright, Karsten Tadda, Jeremy Morgan, Justin Gorham und Leon Kratzer in die Partie. Eine Personalie hatte sich schon vor der Partie erledigt: Der Litauer Saulius Kulvietis bleibt mindestens bis zum Saisonende weil beide Seiten die Ausstiegsoption verstreichen ließen. Zudem kamen in jüngerer Vergangenheit Gerüchte auf, die Baskets stünden vor der Verpflichtung von Iisalos ehemaligem Craislheimer Spieler Javontae Hawkins, der sich vor einem Jahr in Diensten der Riesen Ludwigsburg einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. Weder Iisalo noch Baskets-Sportmanager Andreas Boettcher wollten dazu etwas sagen. „Wir beteiligen uns nicht an Gerüchten“, erklärten beide, Iisalo zumindest mit einem breiten Grinsen.

Die Partie begann physisch. Die Defensiven standen einigermaßen gut, doch im ersten Viertel fielen mehr Spieler als Körbe. Da gab es einiges zu verbessern. Als seine Mannschaft zur Viertelpause das Feld Richtung Bank verließ, empfing sie Iisalo mit in die Hüfte gestemmten Händen, schief gelegtem Kopf und fragendem Gesichtsausdruck.

Bis hierher war das Zusammenspiel noch ein Missverständnis, was der Spielstand mager bestätigte: 10:12 aus Bonner Sicht. „Zuerst war es Krampf, dann Kampf. Aber irgendwann mussten unsere Würfe ja fallen“, sagte Matchwinner Tadda nach der Partie in die Kamera von MagentaSport. „Ich habe es vor der Saison gesagt: Wir wollen den Hardtberg zum Brennen bringen und ich denke, wir sind auf einem ganz guten Weg.“

In Viertel zwei wollte auch noch nicht allzu viel gelingen. Das Gute: Die Baskets zwangen auch Chemnitz zu einer ganzen Reihe von Fehlern. Wer aber glaubte, es könne nicht schlimmer kommen, sah sich von den Bonnern eines Besseren belehrt: Es folgten drei Minuten der Marke „Vollkommen von der Rolle“, die der beim Dreier gefoulte Frantz Massenat und Nelson Weidemann nach einem Steal zu der Chemnitzer 19:15-Führung in der 15. Minute nutzten.

Iiisalo nahm eine Auszeit. Doch der erste Angriff danach scheiterte an der Gäste-Verteidigung. Weidemann baute den Chemnitzer Lauf auf 8:0 aus, was bei einem Spiel von so geringer Punktebeute doppelt so viel wert war.

Kulvietis war es, der die Baskets wieder ran und in der 18. Minute per Dreier mit 23:22 in Front brachte. Aber die Angelegenheit blieb zäh. Ballverluste und individuelle Fehler prägten die Partie bis zum überschaubaren Halbzeitstand von 29:25 für die Sachsen.

Das dritte Viertel änderte im Grunde wenig – außer dem Spielstand. Etliche Ballverluste auf beiden Seiten später stand es 43:43. Und die Baskets schlossen das dritte Viertel mit einer guten Defensivaktion ab. Immerhin.

Das schnelle vierte Foul von Jackson-Cartwright, dem die Niners seit der ersten Minute das Leben schwer gemacht hatten, machte die Bonner Planungen nicht einfacher. Der schnelle Spielmacher musste gleich wieder auf die Bank um ihn mit nur noch einem Foul Abstand von der Disqualifikation für das Ende der Partie zu schonen.

Jetzt mussten andere übernehmen. Tadda begann. Er suchte den Weg zum Korb – und fand ihn. Einmal in Oberkellnermanier, einmal nur durch ein Foul zu stoppen und Morgan nutzte den Ballbesitz aus der Distanz zur Bonner 48:45-Führung (33.). Nimmt der Gegner eine Auszeit, ist das oft ein gutes Zeichen fürs eigene Spiel. Niners-Coach Rodrigo Pastore bat sein Team zur Besprechung, die Baskets waren jetzt etwas besser in der Partie.

Das letzte Viertel entschädigte dann für die vorherigen. Ein Schönheitspreis war mit dieser Partie nicht mehr zu gewinnen, aber den wollten die 4765 Zuschauer auch nicht. Ihr Team kämpfte. Das reichte für maximale Unterstützung – oder besser: Zusammenarbeit. Iisalo brachte PJC zurück und der klaute gleich den Ball. Ein Foul hinderte ihn am Punkten, nach dem Pfiff feuerte er die Halle mit den Armen fuchtelnd an und begab sich zur Freiwurflinie, traf beide (61:57, 37.).