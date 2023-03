81:79 in Chemnitz Telekom Baskets feiern 15. Sieg in Folge

Die Chemnitz Niners gingen schnell mit 7:0 in Führung und beherrschten auch in der Folge das Spiel, zogen bis auf 20:11 davon. Die Bonner hatten vor allem von außen und an der Freiwurflinie einen rabenschwarzen Tag erwischt. Gerade einmal fünf von 24 Dreiern sollten auf Baskets-Seite insgesamt fallen (20,8 Prozent), bei den Freiwürfen waren es nur zwölf von 24 (50 Prozent).