Basketball-Bundesliga Telekom Baskets Baskets verlieren in Crailsheim mit 89:98

Diese fünf kamen allerdings nur zäh in die Partie und leisteten sich gleich einige Ballverluste, was die Merlins zu einer schnellen 10:5-Führung nutzten. Es ist kein unbekanntes Phänomen, dass die Baskets einem schwierigen Start hinterherlaufen. Die stimmungsvolle Rundhalle war so schnell in Stimmung. Das war so sicher nicht gewollt gewesen – Moors nahm seine erste Auszeit beim Stand von 11:16 aus Bonner Sicht und forderte mehr Energie und bessere Defense.