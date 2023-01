Zweiter gegen Erster : Telekom Baskets bei Alba Berlin: Mehr Spitzenspiel geht nicht

Vor einer gewaltigen Herausforderung steht Leon Kratzer (Mitte, hier gegen Frankfurt). Der Bonner Center bekommt es mit dem 2,21 Meter großen Christ Koumadje zu tun. Foto: Jörn Wolter / wolterfoto.de

Bonn Die Telekom Baskets treten als Tabellenführer mit vollem Akku bei Alba Berlin an, das sein fünftes Spiel in zehn Tagen bestreitet. Energie und Rhythmus könnten entscheidende Faktoren sein

Zweiter gegen Erster; Alba Berlin gegen die Telekom Baskets Bonn. Und dem Sieger gehört am Sonntagabend die Tabellenführung. Mehr Spitzenspiel geht nicht. Gewinner dürften auf alle Fälle die Zuschauer sein, denn in der Max-Schmeling-Halle und am Bildschirm (15 Uhr, live auf MagentaSport und Sport1) ist der Vergleich zweier attraktiver Spielstile zu erwarten.

„Das Match wird wahrscheinlich ausverkauft sein und hat somit einen würdigen Rahmen“, findet Baskets-Präsident Wolfgang Wiedlich. „Ohne Jeremy Morgan sehe ich uns bei aller Euphorie kaum in der Favoritenrolle, gehe aber davon aus, dass wir alles tun werden, um das Spiel auf der Ergebnisanzeige lange eng zu halten.“

Dit is Alba Balin Wissenswertes über den Hauptstadtclub Gründung: Als Nachfolgeverein der BG Charlottenburg entsteht 1991 ALBA Berlin. Seit 1990 ist der ehemalige Charlottenburger Spieler (1983-85) Marco Baldi, der auch für die SpVgg Ludwigsburg aktiv war, Manager der Berliner – bis heute. Mitglieder: Das Ranking der mitgliederstärksten Vereine führen die Albatrosse seit Jahren an. Kein Wunder in der bevölkerungsstärksten Stadt der Republik. Mit 1880 Mitgliedern, davon 451 Frauen, führt der Deutsche Basketballbund (DBB) die Hauptstädter aktuell. Auf Platz zwei: Ulm (1335/345 Frauen). Die Telekom Baskets rangieren hier auf Platz 67 (308 Mitglieder/41 Frauen). Sponsor: So verlässlich wie lange Zeit die Telekom für die Baskets, ist für Berlin die Alba Group, ein Unternehmen der Entsorgungs- und Recyclingbranche (Umsatzvolumen 2020 1,9 Milliarden Euro). 2019 wurde der Gesamtetat von Alba Berlin auf elf Millionen Euro geschätzt, davon die Hälfte Teametat. Damit sind die Berliner hinter dem FC Bayern Basketball und deutlich vor dem Rest der Liga der Club mit dem zweitdicksten Portemonnaie. Maskottchen: Logisch: Ein Alba-

tros. Slogan: Mit Leib und Seele. Erfolge: Einmal Korac-Cup-Sieger, auf europäischer Ebene ausgetragen von 1972 bis 2002. Elfmal Deutscher Meister, elfmal Pokalsieger – in beiden Wettbewerben sind die Berliner amtierender Champion, Deutscher Meister sogar in den vergangenen drei Jahren. Die Ära Pesic: Erste Erfolge in Serie produzierte Alba unter dem serbiscchen Trainer Svetislav Pesic, der von 1993 bis 2000 an der Berliner Seitenlinie stand. Zuvor hatte Pesic die deutsche Nationalmannschaft trainiert und zum Gewinn der EM 1993 geführt. Mit Berlin holte er den Korac-Cup, vier deutsche Meisterschaften und zwei Pokalsiege. Die Ära Spanien: Zur Saison 2017/18 verpflichtete Alba, inzwischen geleitet vom spanischen Sportdirektor Himar Ojeda den Trainer-Grandseigneur Aito Garcia Reneses. Der bei Amtsantritt 70-Jährige setzt verstärkt auf Spieler aus der Alba-Jugend und gibt Talenten wie Franz Wagner, Tim Schneider und Jonas Mattisseck Spielzeit. Er schlägt einen Weg ein, der Identität bringt und Geduld verlangt. Sein (spanischer) Nachfolger Israel Gonzalez setzt das fort weiter und erntet gerade die Früchte des spanischen Weges. Tellerrand: Im Frühjahr 2021 ging Alba neue Wege und präsentierte Rabea Weihser als Direktorin für Kommunikation und Kultur. Damit wollte und will Alba seine verschiedenen Seiten bekannter und die kulturelle Seite sichtbarer machen. Auch Kooperationen mit verschiedenen Berliner Kulturinstitutionen gehören zum Aufgabenbereich der ehemaligen Kulturjournalistin. Cheerleader: Gibt es bei Alba nicht mehr. 2019 trennte sich der Verein von den „hübschen Frauen als tanzenden Pausenfüllern“. Begründung: „Nicht mehr zeitgemäß“. Das löste Diskussionen aus. Nicht zuletzt die Tänzerinnen fanden, dass sie selbst die Entscheidung treffen sollten, ob sie tanzend Pausen füllen möchten. Europa: Neben dem FC Bayern sind die Albatrosse das zweite deutsche Team in der europäischen Top-Liga Euroleague. Wer sich mit Clubs wie Real Madrid, Fenerbahce Istanbul und Zalgiris Kaunas vergleichen will, benötigt das entsprechende Kleingeld. Hier hat Berlin allerdings den kleinsten Etat. scht

Wohlgemerkt: Ausverkaufte Max-Schmeling-Halle (8500) , nicht Mercedes-Benz-Arena (14 500). Damit kehrt die „Mutter aller Spiele“ zum Ort alter Berlin-Bonn-Finalschlachten Ende der 1990er Jahre zurück, als die Telekom Baskets stets und knapp den Kürzeren zogen sowie Bonner Fan-Hundertschaften in Sonderzügen nach Berlin pilgerten.

Neues Spiel, neues Glück. Das gilt sowohl für die Gesamtsituation der seit der vergangenen Saison wieder im Aufwind befindlichen Baskets als auch für die jüngsten Vergleiche in der Hauptstadt, die Bonn nur knapp nicht gewinnen konnte, zuletzt in der ersten Pokalrunde am 17. Oktober (95:98).

Fragt man die Experten, so sind sich alle einig, dass es eine interessante, eine gute und wieder eine Partie mit knappem Ausgang werden wird. „Die Entscheidung fällt erst in den letzten beiden Minuten“, sagt Bundestrainer Gordon Herbert. Der Kanadier sieht das Bonner Spiel „auf einem extrem hohen Level“ und beide Mannschaften zu recht auf den ersten beiden Plätzen in der Tabelle.

Was ihm an den Baskets aktuell besonders gefällt, ist die „Next-man-up-Mentalität“. Also die Tatsache, wie die Baskets mit Ausfällen umgehen. Denn es ist unbestritten, dass mit Jeremy Morgan langfristig einer der wichtigsten Spieler ersetzt werden muss. Und solange die Baskets niemanden finden, der „sportlich und charakterlich“ passt, übernehmen seine Teamkameraden gemeinsam.

Das extrem hohe Level der Baskets speist sich aus der Intensität, mit der sie zu Werke gehen. Insofern tat der Mannschaft von Cheftrainer Tuomas Iisalo die Acht-Tage-Pause zwischen dem Spiel gegen Rostock am vergangenen Freitag und der Partie bei Alba gut. Zunächst gönnte Iisalo sich und den Spielern ein sehr seltenes freies Wochenende, am Montag ging es weiter. „Wir haben sehr gut trainiert“, sagt der finnische Headcoach. „Das war wichtig. Denn wir konnten anders arbeiten als in Wochen mit zwei oder drei Spieltagen.“

Das bedeutet, dass an Dingen gearbeitet wurde, „die wir ändern, verbessern und entwickeln wollen“, erklärt Iisalo. „Außerdem haben wir an den anstrengenden Dingen gefeilt, die in Wochen mit mehreren Spielen nicht möglich sind. Das Umschaltspiel zum Beispiel.“

Daran war bei Alba nicht zu denken. Baskonia Vitoria, FC Bayern München, Armani Mailand, Real Madrid, Telekom Baskets Bonn – so das Programm innerhalb von zehn Tagen, zuletzt am Donnerstag gegen Real. „Klar hoffe ich, dass das ein Vorteil ist“, sagt Iisalo. Die Frage, ob er das mit besonders intensivem Spiel forcieren will, beantwortet er beinahe ein bisschen empört: „Wie soll meine Mannschaft mit noch mehr Intensität spielen?“

Der Bundestrainer sieht Berlin-Coach Israel Gonzalez der gelichen Aufgabenstellung gegenüber wie alle Trainer der Liga – außer Iisalo: „Wie bekommt man TJ Shorts in den Griff?“ Iisalo sieht reichlich Aufgaben für seine Mannschaft: „Luke Sikma ist an sich eine komplette Offensive, Koumadji mit seinen 2,21 Metern findet immer besser in seinen Rhythmus und gehört zu den Top-Centern in Europa, dazu die beweglichen langen Olinde, Lammers und Thiemann“, zählt der Bonner Coach auf. „Du kannst nicht nur eine Sache richtig machen und hoffen zu gewinnen. Du musst alles richtig machen. Konstant.“