Basketball : Telekom Baskets: Beinahe Heimrecht beim Top4?

Heimspiel in Düsseldorf? Die Landeshauptstadt gehört zu den Kandidaten auf die Ausrichtung des Top4 in der Champions League. Foto: Jörn Wolter / wolterfoto.de

Bonn Möglicherweise haben die Telekom Baskets Einfluss auf den Beginn der Playoffs in der Basketball-Bundesliga: Für den Fall, dass die Mannschaft von Cheftrainer Tuomas Iisalo das Top4 in der ChampionsLeague erreicht, haben die Bundesliga-Macher in Köln Plan B in der Schublade. Das Finalturnier könnte beinahe zu einem Heimspiel werden

Die Basketball-Bundesliga plant zweigleisig für den Start der Playoffs um die deutsche Meisterschaft. Und die Telekom Baskets könnten schuld daran sein, dass Plan B greift. Abhängig ist das vom Top4 in der Champions League, davon, ob einer der beiden deutschen Teilnehmer Bonn und Ludwigsburg die Finalrunde erreicht, und davon, wo das Finalturnier stattfindet.