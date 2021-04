Elfter Saisonsieg : Telekom Baskets bezwingen Chemnitz deutlich mit 86:62

Einer der besten Baskets-Spieler gegen Chemnitz: Spielmacher Alex Hamilton. Foto: Jörn Wolter / wolterfoto.de

Bonn Die Telekom Baskets Bonn haben die Niners Chemnitz im Heimspiel dominiert und so einen völlig ungefährdeten 86:62-Erfolg eingefahren.

Nach einem ihrer besten Saisonspiele haben sich die Telekom Baskets im fünftletzten Saisonspiel in der Basketball-Bundesliga deutlich mit 86:62 gegen die Niners Chemnitz durchgesetzt. Die Bonner setzten von Beginn an die Vorgabe von Headcoach Will Voigt, mit guter Ballverteilung und viel Tempo zu spielen, um. Nachdem Luis Figge die mit nur zehn Spielern angereisten Gäste mit einem Distanzwurf 8:6 in Führung gebracht hatte (3.), kamen die Bonner früh ins Rollen – und zwar gewaltig. Strahinja Micovic traf nach einem Fastbreak zum 11:8 und legte sofort nach schnellem Pass von Alex Hamilton nach. Chris Babb ließ einen Dreier folgen und bewegte Niners-Trainer Rodrigo Pastore damit zu ersten Auszeit (5.).

Die Hoffnung, den Lauf der Baskets damit zu stoppen, zerschlug sich jedoch. Chemnitz blieb im Angriff sehr fehlerhaft und fand keine Lösungen gegen die aggressive Verteidigung der Hausherren. Babb baute die Führung auf zehn Punkte aus (18:8) und defensiv avancierte Hamilton zu einem mehrfachen Ball-Dieb, was den Bonnern immer wieder leichte und schnelle Punkte bescherte. Erst nachdem Kapitän TJ DiLeo mit einem verwandelten Freiwurf auf 29:8 erhöht hatte (9.), beendete Filip Stanic den 23:0-Lauf Bonns. Allein im ersten Durchgang unterliefen den Gästen zehn Ballverluste, hinzu kam die Dominanz der Baskets unter dem Korb.

Im zweiten Viertel ließ der Druck des Voigt-Teams zwar leicht nach, doch die Niners fanden weiterhin nicht richtig in die Partie. Nach dem nächsten Steal traf Hamilton zum 36:15 (12.), kurz darauf ließ Micovic das 42:20 folgen, was bei Pastore allmählich den Blutdruck angesichts der Darbietung deines Teams steigen ließ. Während Bonn offensiv einen Gang zurückschaltete, überforderte das Team die Gäste weiterhin mit seiner Aggressivität in der Verteidigung. So ging es mit einer 51:28-Führung in die Halbzeitpause. Einziges Manko aus Baskets-Sicht bis dahin: nur zwei verwandelte Dreier bei 14 Versuchen.

Dass bei den Bonnern an diesem Nachmittag sehr viel sehr gut funktionierte, zeigte sich auch zu Beginn von Viertel drei. Center Leon Kratzer, sonst ein Wackelkandidat an der Freiwurflinie, versenkte beide Freiwürfe zum 58:34 (25.). Der Vorsprung der Hausherren blieb auch in der Folge konstant bei mehr als 20 Punkten, weil es den Chemnitzern partout nicht gelang, ihre Fehlerquote zu reduzieren. Gäste-Center Filip Stanic kassierte nach 27 Minuten dazu sein fünftes Foul und musste sich den Rest der Begegnung von der Bank aus ansehen.

Die Baskets ließen weiter nicht nach, Aufbauspieler Hamilton glänzte dieses Mal nach hin und wieder von Voigt geäußerter Kritik mit starker Leistung. Dass die Intensität im Bonner Spiel hoch bleiben sollte, machte Coach Voigt nach der Auswechslung von Gabriel de Oliveira deutlich. Der junge Center musste sich eine ordentliche Standpauke anhören und bekam anschließend etwas Zuspruch von Teamkollege Kratzer.