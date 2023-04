Basketball-Bundesliga: Telekom Baskets bezwingen Löwen Braunschweig mit 89:78

Inzwischen sind auch die die Playoff-Termine der Baskets festgelegt. Nach der Rückreise vom Champions-League-Final4 in Malaga am Montag, 15. Mai, findet die erste Partie gegen den Tabellenachten am Mittwoch in Bonn (19 Uhr) statt, das zweite, ebenfalls in Bonn, ist für Freitag (20.30 Uhr) terminiert. Der Ticketvorverkauf startet am Freitag, 5. Mai, um 12 Uhr.