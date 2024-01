80:75-Sieg gegen Ludwigsburg Baskets holen zweiten Sieg in der Champions League

Bonn · Die Telekom Baskets Bonn haben in der Runde der Top 16 in der Basketball Champions League den zweiten Sieg im zweiten Spiel eingefahren. Gegen die MHP Riesen Ludwigsburg hieß es am Ende 80:75.

30.01.2024 , 22:24 Uhr

Wieder mal eine starke Leistung zeigte Baskets-Center Thomas Kennedy (rechts). Foto: Jörn Wolter / wolterfoto.de

Von Tanja Schneider Redakteurin Sport