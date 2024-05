Wechsel des Ausrüsters Namhafter Neuzugang für die Telekom Baskets

Mit adidas kehrt der ehemalige Ausrüster der Baskets in der 30. Saison in der Clubgeschichte zurück. In adidas-Trikots schaffte Bonn in der Saison 1995/1996 als ungeschlagener Meister der 2. Bundesliga Nord den direkten Aufstieg in die 1. Bundesliga und legte so den Grundstein einer bis heute andauernden Erfolgsstory. Das sei schon eine „bemerkenswerte Geschichte“, sagt Baskets-Präsident Wolfgang Wiedlich: „Als vor zwölf Jahren der FC Bayern München, wo adidas einer der Aktionäre ist, in die Basketball-Bundesliga aufstieg, rüstete adidas fortan die FCB-Basketballer aus, was keine Überraschung war.“ Doch der Sportkonzern wollte, so Wiedlich, nur zwei Basketball-Bundesliga-Teams ausrüsten, und das waren Berlin und München, „wir wurden damals aussortiert“.