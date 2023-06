Sieg gegen Ulm Baskets sind zurück im Baskets-Modus

Natürlich waren nach der 73:79-Niederlage der Telekom Baskets zum Auftakt der Finalserie um die deutsche Meisterschaft Fragezeichen geblieben. War Bonn so schlecht oder Ulm so gut gewesen? Oder Ulm so gut, weil Bonn so schlecht war? Oder Bonn so schlecht, weil Ulm so gut war...? Sollten die sonst stets fokussierten Baskets ausgerechnet in einem der wichtigsten Spiele der Saison eine ihrer schlechtesten Leistungen abgeliefert haben?