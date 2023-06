Baskets gewinnen gegen Ulm „Heute haben wir unser richtiges Gesicht gezeigt“

Nach dem ersten Bonner Sieg in der Finalserie strahlten alle Baskets wieder Zuversicht aus. Das Team hatte die richtigen Justierungen vorgenommen und umgesetzt, was Coach Tuomas Iisalo und sein Trainerstab ihm mitgegeben hatte. „Wir wollen alles tun für unseren Traum“, sagte der Finne. „Denn wir standen vor der Frage, sind wir noch vier oder noch acht Tage zusammen.“ Durch den Sieg sind es mindestens noch sechs, da die Finalserie nun frühestens im vierten Spiel am kommenden Freitag in Ulm entschieden wird.