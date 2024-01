Telekom Baskets kooperieren mit anderen Clubs „Wir wollen gut und sinnvoll mit anderen zusammenarbeiten“

„Wachablösung an der Spitze“ überschrieb der Deutsche Basketball Bund in der vergangenen Woche seine alljährliche Meldung zur Entwicklung der Clubs. Genauer: die TOP 100-Liste der Vereine mit den meisten Teilnehmerausweisen (TA). Die Seawolves Rostock haben Alba Berlin dort nach zehn Jahren an der Spitze abgelöst. Dabei haben die Hansestädter ihre Zahlen um stattliche 56,7 Prozent gesteigert (von 1236 auf 1937 TA). Dahinter rangieren die Berliner (1721), auf Platz 3 BBUlm (1389).