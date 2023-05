BBL-Playoffs gegen Ludwigsburg Telekom Baskets Bonn auf dem Weg ins Finale

Doch Ludwigsburg verteidigte jetzt noch aggressiver, die Bonner trafen ihre Würfe nicht und leisteten sich dazu noch einige unnötige Ballverluste. Punkt um Punkt kämpften sich die Gäste weiter ran. Hinzu kam, dass sich Bonns Center Mike Kessens erneute am lädierten Knie verletzte (jedoch in der zweiten Halbzeit zurückkehrte) und Javontae Hawkins früh drei Fouls auf dem Konto hatte. Als beim 35:32 Sebastian Herrera beim erfolgreichen Korbleger gefoult wurde und per Bonusfreiwurf auf 38:32 erhöhte (18. Minute), kamen die Baskets wieder besser in die Partie. TJ Shorts und natürlich – möchte man sagen – Jeremy Morgan per Dreier besorgten den 44:36-Halbzeitstand.