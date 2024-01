Nach Baskets-Sieg Anhänger von Galatasaray Istanbul randalieren im Telekom Dome

Beim 89:76-Sieg der Telekom Baskets Bonn gegen Galatasaray Istanbul in der Basketball Champions League ist es am Rande der Partie zu Ausschreitungen gekommen. Offenbar hatten Anhänger des Gäste-Teams zunächst ihren Frust über die Niederlage am Inventar des Telekom Domes rausgelassen, Mülleimer umgestoßen und Stühle auf die Tribüne geworfen. Nach Polizeiangaben setzten die Einsatzkräfte daraufhin zunächst mindestens einen Besucher fest. Es folgten Jagdszenen, wie man sie eher aus Fußball-Stadien kennt. Weitere Unterstützer der Türken rannten über den Umlauf in Richtung Bonner Stehplatzblock, verfolgt von Polizisten in voller Schutzausrüstung.