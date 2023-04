Telekom Baskets Bonn Baskets-Monster gegen das Schlusslicht

Stets betont er, dass Platz eins in der Tabelle der Bundesliga – und damit das Playoff-Heimrecht in allen Runden – ein wichtiges Ziel bleibt. Gerade ist Alba Berlin wieder an den Baskets vorbei gezogen, beide Teams haben bisher nur zwei Partien der Hauptrunde verloren. Gesetzt den Fall, dass die anderen Teams Bonn und Berlin kein Spiel mehr streitig machen können, dann fände die entscheidende Partie am 25. April im Telekom Dome statt. Nach der Bonner 76:81-Hinspielniederlage in Berlin hätte der Verlierer der Partie in Bonn dann eine Niederlage mehr auf dem Konto als der Gewinner und würde die Saison auf Platz zwei abschließen – wie gesagt; sofern beide alle anderen Spiele bis zum Ende der regulären Saison gewinnen.