Auszeichnung der BBL Baskets-Headcoach Tuomas Iisalo ist Trainer des Jahres

Zwei Titel sind möglich. Zuerst treten die Baskets am Freitag, 12. Mai, zum Halbfinale des Top4 der Champions League in Malaga gegen den Gastgeber an. Sonntags finden die Finalspiele statt. Nach der Rückkehr aus Spanien am Montag ist ein Tag Zeit zur Vorbereitung auf den noch nicht feststehenden Playoffs-Gegner, der am Mittwoch, 17. Mai, zur ersten Partie der Viertelfinalserie im Telekom Dome antritt. Der GA bereitet auf Top4 und Playoffs mit acht Sonderseiten vor, die am Mittwoch, 10. Mai erscheinen.