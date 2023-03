Champions-League-Sieg gegen BAXI Manresa Telekom Baskets sichern sich Heimvorteil im Viertelfinale

Die beeindruckende Serie der Telekom Baskets Bonn hält an. Der 85:75 (23:17, 25:23, 21:22, 16:13)-Sieg gegen den Gruppenzweiten BAXI Manresa war bereits der zehnte Erfolg in der Basketball Champions League in Folge. In Bundesliga und Europapokal haben die Bonner nun sogar zusammen schon 13 Spiele ohne Unterbrechung gewonnen. Damit stehen sie souverän als Gruppenerster fest und haben im Viertelfinale Heimrecht in einem möglichen dritten Spiel.