Abschluss des Trainingslagers : Telekom Baskets bestreiten zweites Testspiel

Bonn Die Telekom Baskets schließen das Trainingslager in Frankreich mit einem Test gegen den Erstligisten Le Portel ab.

Zum Abschluss des Trainingslagers in Frankreich bestreiten die Telekom Baskets am Donnerstagabend (20 Uhr) ein Testspiel gegen den französischen Basketball-Erstligisten ESSM Le Portel. Wie die Bonner belegte auch das Team aus Le Portel in der vergangenen Saison in der Liga den 13. Platz und verpasste damit die Playoffs.