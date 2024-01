Randale durch Galatasaray-Anhänger Nacht der Schrecken für die Telekom Baskets Bonn

Am Morgen danach gleicht der Telekom Dome einem Schlachtfeld. Überall liegt Müll herum, Plastikflaschen sind kreuz und quer verteilt, Stühle aus der Verankerung gerissen, Plastiksitzschalen umhergeschmissen, Metallhalterungen ganzer Sitzbänke komplett verbogen, der Gästeblock ist praktisch nicht mehr nutzbar, der Sportclub schwer beschädigt. „So etwas habe ich hier noch nie erlebt“, sagt Wolfgang Wiedlich und ist schockiert. Der Präsident der Telekom Baskets Bonn ist in die Halle gekommen, um die immensen Schäden zu inspizieren, die Anhänger von Galatasaray Istanbul in der Arena der Baskets am Abend zuvor angerichtet haben.