Basketball-Champions-League Baskets wollen in Straßburg Spiel drei erzwingen

Es ist laut. Gelöste Stimmung im Mannschaftsbus der Telekom Baskets, der sich am Montagmittag gerade auf den Weg zum bisher wichtigsten Saisonspiel, einem der wichtigsten in der Vereinsgeschichte, gemacht hat. „Die Stimmung ist eigentlich immer gut in dieser Mannschaft“, sagt Baskets-Cheftrainer Tuomas Iisalo. An dem „eigentlich“ in der Formulierung ist SIG Strasbourg schuld.