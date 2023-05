Baskets-Fans fliegen zum Finale nach Malaga „Ich hätte jeden Preis bezahlt“

Kurz musste Georg Ruge noch einmal zittern. „Ich hab‘ zu früh auf Buchen gedrückt“, erzählt der 41-Jährige. Das war am Freitagabend, zwei Minuten vor Ende des Halbfinales, die Telekom Baskets sahen schon wie der sichere Sieger gegen Unicaja Malaga aus. Als es plötzlich noch einmal eng wurde, Malaga mit dem letzten Wurf noch die Chance auf den Sieg bekam, wurde Ruge nervös. „Stornieren hätte ich dann nicht mehr können“, sagt er. Musste er auch nicht. Stattdessen stieg er Sonntag Morgen um 5.05 Uhr in Köln in den Flieger nach Malaga – als einer der Bonner Nachzügler zum Finale der Champions League.