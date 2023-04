Telekom Baskets Bonn Manager der Champions League wählen Iisalo und Shorts

Zum Start des Viertelfinals in der Champions League hat die Liga eine Umfrage zur laufenden Saison veröffentlicht. Dabei wurden die Manager der Clubs befragt, die in der Top-16-Runde noch aktiv waren. Es handelt sich dabei nicht um ein offizielles Votum, gibt aber einen ersten Eindruck davon, wer in dieser Champions-League-Saison am Ende Trophäen mit nach Hause nehmen könnte.