Telekom Baskets im Final Four Es geht um Prestige, den Pokal und viel Geld

Der Ansturm war enorm. Kurz, nachdem der Austragungsort bekannt war, stürzten sich die Baskets-Fans erst auf alle einschlägigen Buchungsportale, um die besten Flüge und Hotels klarzumachen. Dann berannten sie den Fanclub „Defense – Die Fans“, um sich von dem die benötigten Eintrittskarten für den vielleicht größten Auftritt in der Geschichte des Clubs zu sichern: für das Final Four der Basketball Champions League (BCL) in Málaga am 12. und 14. Mai.