Vorschau Baskets: Déjà-vu in Ludwigsburg erwünscht

Für Freunde des „Nailbiters“, also einem Finale zum Nägelkauen, hatten die Baskets wirklich alles geboten. Nicht alles, was in den Statistiken gut aussieht, aber alles, was Bonner Fans sehen wollen. Nie aufgegeben und am Ende einen 16-Punkte-Rückstand noch umgebogen. Ein Spiel, das gibt Moors zu, das sein Team nicht hätte verlieren sollen, denn es glich dem Finale des Intercontinental Cups in Singapur, bei dem die Baskets bereits gejubelt hatten und dann noch einmal 1,9 Sekunden spielen mussten. Der brasilianische Südamerika-Vertreter Sesi Franca nutzte diese 1,9 Sekunden um aus einem 68:69 noch einen 70:69-Sieg zu machen. Bitter. „Noch eine solche Niederlage wäre nicht gut gewesen“, sagt der Belgier.