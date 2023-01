Basketball-Bundesliga : Telekom Baskets Bonn deklassieren Oldenburg

Bonn Angeführt vom wieder überragenden TJ Shorts haben die Telekom Baskets Bonn am Samstagabend den Gästen aus Niedersachsen nie eine Chance gegeben und am Ende verdient 108:79 gewonnen.

TJ Shorts hatte schon nach der Niederlage in Berlin vergangene Woche eine unheilvolle Ansage gemacht: „Wir werden zurückschlagen“, hatte der Spielmacher der Telekom Baskets angekündigt. Ob das direkt an die Oldenburger gerichtet war? Die Donnervögel jedenfalls mussten unter den guten Vorsätzen der Baskets leiden und traten nach dem Bonner 108:79 (30:29, 31:12, 22:17, 25:21)-Sieg reichlich gerupft die Heimreise an.