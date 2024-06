Telekom Baskets Bonn Der nächste Publikumsliebling geht

Aufbauspieler Frey war in Bonn schnell zu einem der Publikumslieblinge geworden. Der fröhliche Norweger, den Coach Moors aus Göttingen mitgebracht hatte, gewann die Fans schnell mit seinem immerwährenden Lächeln und seinen starken Leistungen auf dem Feld. Vor allem im Zusammenspiel mit Center Thomas Kennedy sorgte Frey häufig, etwa durch geniale Alley-oop-Anspiele, für spektakuläre Aktionen. 50 Mal trug Frey das Trikot der Baskets in Bundesliga, Pokal und Champions League. 39 Mal stand er in der Starting Five. Nun wechselt Frey in spanische Spitzenliga ACB.