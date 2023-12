Formtief bei den Telekom Baskets Keine teaminterne Lösung in Sicht

Zwei der zentralen Vorgaben dieser Saison waren: „Geduld haben“ und „nicht vergleichen“. Die komplett neue Mannschaft und Trainer Roel Moors sollten in Ruhe arbeiten können – ohne die Last des ständigen Hinweises auf die „Übermannschaft“ der vergangenen Saison. Zwölf Spiele haben die Telekom Baskets Bonn in der Basketball-Bundesliga absolviert, sieben davon gewonnen. Mit einem Sieg am Mittwoch bei Rio Breogan in Spanien können sie ohne Qualifikationsumwege in die nächste Runde der Champions League einziehen. Doch gerade jetzt schwächeln die Hardtberger.