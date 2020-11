Fristlose Kündigung : Telekom Baskets Bonn einigen sich mit Saibou

Bonn Nach der fristloser Kündigung hatte der Basketball-Profi Joshiko Saibou vor dem Arbeitsgericht geklagt. Jetzt haben sich die Parteien außergerichtlich geeinigt. Saibou hatte im August ohne Maske an einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Berlin teilgenommen.

Das arbeitsgerichtliche Verfahren zwischen der BonBas GmbH, wirtschaftlicher Träger der Telekom Baskets Bonn, und dem Basketball-Profi Joshiko Saibou ist beigelegt und wird nicht weiter vor Gericht verhandelt. Die Parteien einigten sich im Rahmen eines Vergleichs und vereinbarten Stillschweigen über den Inhalt. Saibou hatte im August an einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Berlin teilgenommen und dabei keine Mund-Nasen-Schutzmaske getragen. Die Bonner sahen in diesem Verhalten einen Verstoß gegen Regelungen des Arbeitsvertrags, warfen Saibou vor, seine eigene Gesundheit und die seiner Mitspieler gefährdet zu haben und kündigten ihm fristlos. Dagegen klagte der 30-Jährige.