Basketball-Bundesliga Zehn Tage nach dem Hinspiel erwarten die Baskets schon wieder Braunschweig

Klack. Der Wecker springt um, Sonny und Cher beginnen zu singen: „I got you babe.“ Es ist Murmeltiertag in Punxsutawney/Pennsylvania. Wetteransager Phil Connors erlebt diesen Tag, an dem ein Murmeltier traditionell das Wetter fürs ganze Jahr prognostizieren soll, wieder und wieder. Connors, ein unsympathischer Zeitgenosse, erlebt jede dieser Wiederholungen anders und ist am Ende der 90er-Jahre-Filmkomödie ein besserer Mensch.