Lautstarke Gesänge und Getrommel Von Bonn nach München mit den Fans der Telekom Baskets

Bonn/München · Gänsehautfeeling pur: Rund 80 Fans haben beim Auswärtsspiel der Telekom Baskets in München für grandiose Stimmung gesorgt. Der GA war von Anfang bis Ende dabei. Was treibt die Fans an?

04.03.2024 , 18:00 Uhr

Rund 80 Fans der Telekom Baskets waren beim Auswärtsspiel in München dabei. Foto: Emre Koc

Von Emre Koc