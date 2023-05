Champions-League-Sieger Hunderte Fans empfangen die Baskets am Telekom Dome

Mit tosendem Applaus haben Hunderte Fans am Telekom Dome den neuen Champions-League-Sieger empfangen. Unter lauten „MVP, MVP“-Rufen und begleitet vom Gassenhauer „Sweet Carolina“ und der Vereinshymne „Du bist meine Liebe“ stiegen die Helden von Málaga am Montagnachmittag um kurz nach 15 Uhr aus dem Bus, auf dem in großen Lettern „Champions League Sieger“ prangte. Allen voran der MVP der Basketball-Bundesliga und des europäischen Wettbewerbs, TJ Shorts, und der Trainer des Jahres Tuomas Iisalo konnten sich kaum vor den zahlreichen Fans retten – und doch nahmen sie sich die Zeit, um mit jedem Einzelnen Fotos zu knipsen und Autogramme zu schreiben. Unübersehbar war auch der 2,13 Meter große Publikumsliebling Leon Kratzer, der die Trophäe schon seit Sonntagabend gar nicht mehr loslassen wollte.