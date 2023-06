Unternehmer hilft aus Baskets-Fans finden doch Bus für Tour nach Ulm

Doch nun ist für Abhilfe gesorgt. Wie „Die Fans – Defense“ am Dienstagmorgen per Facebook verkündete, hat sich ein Bonner Busunternehmen gemeldet und eine schnelle Alternative angeboten. „Ein Riesendank an Eberhard Penz für seinen großartigen Einsatz!! Er macht es möglich, dass wir morgen unsere Fans mit dem Bus nach Ulm schicken können“, schreibt der Fanclub. So kann die Reise doch am Mittwoch pünktlich um 13 Uhr am Telekom Dome starten.