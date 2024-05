Überraschende Leistung Fans der Telekom Baskets sind mit der Saison zufrieden

Bonn · Nach dem großen Umbruch im vergangenen Sommer haben die Baskets-Fans das neue Team schnell in ihr Herz geschlossen. Vom Abschneiden der Mannschaft sind die meisten positiv überrascht. An einen Erfolg in den Playoffs wollen sie aber nicht glauben.

14.05.2024 , 15:37 Uhr

Wenig Hoffnungen auf Erfolge hat Christian Proff in den Playoffs. Foto: Tobias Schild

Von Tobias Schild Redakteur Sport