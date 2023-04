Basketball-Champions-League Telekom Baskets müssen zum Final Four nach Málaga

Unicaja Málaga geht als Favorit in das Endturnier. Der Club hat gerade den spanischen Pokal gewonnen und steht derzeit auf Platz fünf in der spanischen Liga ACB, die als beste in Europa gilt. Als einziges Team der vier Halbfinalisten hat Málaga zudem seine Viertelfinalserie mit 2:0-Siegen (gegen Murcia) für sich entschieden. Neben den Baskets werden zudem Hapoel Jerusalem, aktuell Tabellendritter in Israel, sowie Lenovo Teneriffa dabei sein. Der Club von den Kanaren ist der Titelverteidiger in der Champions League, gewann den Europapokal schon bei dessen erster Austragung in der Saison 2016/17, und stand 2018/19 im Finale.