Final Four der Champions League Telekom und Baskets bieten Public Viewing in Beuel an

Wie in alten Zeiten: Die Telekom Baskets Bonn beim Public Viewing gemeinsam anfeuern. Viele Fans reisen mit, doch nicht alle können die Tour nach Málaga machen. Wer also am 12. und 14. Mai das Finalturnier des Basketball-Champions-League in Bonn verfolgen will, der kann das mit anderen Fans gemeinsam machen. Baskets und Telekom bieten im Telekom Campus in Beuel, Landgrabenweg 151, ein Public Viewing an.