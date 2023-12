Auswärtsspiel in Rostock Undankbare Aufgabe für die Telekom Baskets Bonn

Bonn · Nur drei Tage nach dem 108:94- Erfolg gegen Hamburg müssen die Telekom Baskets am zweiten Weihnachtstag in Rostock auflaufen. Bereits am 25. Dezember traten die Bonner im Bus die längste Auswärtsreise der Saison an. Zudem gab es ein Update zu Benedikt Turudics Verletzung.

25.12.2023 , 18:00 Uhr

Nach dem Ausfall von Harald Frey muss Glynn Watson die Hauptlast im Bonner Aufbauspiel tragen. Foto: Jörn Wolter / wolterfoto.de