Erfolg für Bonn : Baskets schlagen Göttingen und sichern Playoff-Heimrecht

Bonn Aus dem Spiel der Telekom Baskets gegen die BG Göttingen gehen die Hausherren mit einem 78:76-Erfolg hervor - trotz Durchhänger in der zweiten Halbzeit. Tyson Ward feiert ein starkes Comeback.

Zehnter Sieg in Folge, sicher mindestens Tabellendritter mit Abschluss der Hauptrunde: Mit einem 78:76-Erfolg gegen die BG Göttingen haben die Telekom Baskets das Heimrecht in der ersten Playoff-Runde gesichert. Dass knappe Siege ihren Charme haben, zeigten die Szenen nach Spielende mit erleichtert und euphorisch jubelnden Baskets.

Überraschung bahnt sich an

Nach einer recht souveränen ersten Hälfte führten die Bonner komfortabel mit 42:28, Göttingen erwischte allerdings den deutlich besseren Start in die zweite Halbzeit. Der Bonner Dreier fiel nicht mehr und den Gästen gelang es jetzt besser, die Kreise der Bonner Offensive zu stören. Das dritte Viertel war richtig schwere Kost und die Führung wechselte in der 27. Minute erstmals seit Spielbeginn wieder auf die Seite der Gäste (46:47).

Irgendwie war ein Bruch im Bonner Spiel, es wirkte behäbig, Tyson Ward brachte Dynamik und Punkte. Und es gab reichlich von den auf dem Hardtberg so beliebten Tugenden zu sehen: Einsatzbereitschaft, Kampf, Herz. Die Halle war schon in Playoff-Form. Beides war nötig, denn die Göttinger hatten längst erkannt: Hier war etwas drin auf dem Weg zum Playoff-Ticket.

Doch Cheftrainer Tuomas Iisalo konnte am Ende resümieren: „Ich bin super stolz, wie die Jungs die Herausforderungen der letzten Wochen geschafft haben. Niemand hat Entschuldigungen gesucht sondern Lösungen. Das hat man auch am Ende gesehen. Wir waren in einem Riesenloch, aber haben einen Weg herausgefunden.“ Angeführt wurde seine Mannschaft wieder von Javontae Hawkins, Topsorer mit 25 Punkten.