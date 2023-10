Auftakt in der Champions League Telekom Baskets lassen Bursaspor keine Chance

„One, two, three“ rief Mannschaftskapitän Chris Sengfelder in die versammelte Spielertraube. Sein Team antwortete: „Together.“ Und genau dieses „gemeinsam“ war das Rezept für den gelungenen Auftakt des Titelverteidigers in der Champions League gewesen. Beim 91:73 (24:14, 25:20, 19:12, 23:27) ließ die Mannschaft von Cheftrainer Roel Moors Bursaspor in eigener Halle keine Chance. Till Pape war mit 16 Punkten der Topscorer einer mit Geduld, Energie und Konstanz spielenden Mannschaft. Abgesehen von zwei kurzen Phasen, hatten die wenigen Zuschauer im Tofas Nilüfer Spor Salonu vermutlich nicht viel Freude an der Partie.