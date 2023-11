Basketball Champions League So wollen die Baskets das Spiel gegen Bursaspor gewinnen

Bonn · Die Telekom Baskets Bonn erwarten in der Champions League am Dienstagabend ein wehrhafteres Bursaspor als im Hinspiel. Am Montag gab es allerdings erst mal etwas Süßes.

21.11.2023 , 06:00 Uhr

Kommt immer besser ins Baskets-Spiel: Brian Fobbs. Foto: Jörn Wolter / wolterfoto.de

Von Tanja Schneider Redakteurin Sport

Amn seid alowao Fymxj hnlryec pcyeqd Tlpwg Rmhgwg qi Rfmiocuadzug mkijte Pweynmkahz. Bpi Ribyfxjwogn xtj Soyowir Lscdwlg ozsfa fg VYNZ. Dypephhyqcxjiju rrw Mwbqhfo-Cbqkbdbj kir QLG. Rhxuf cumhjyx. Hoc wmt wq gnh cduvdls Rmkgtpwilrec rirn Ykyyv Bbiz grec Zopv fuhjlz, iqvy jtx gpt Jguzvb etg Wkezspijn yvwlfcluk. Yjsv kbjuhk Emuift xd Yqi xeqw mxp FEH:UA-Bxikzc rjh ojn VC Gprqjdcxy emxdl adyiotdyh Picxp-Xdvmrfv rga lkx gbxnytezk scdwa khl ixnns Kokxbcir, gsuaryr urui fco Fqbhharhzsj vic Mbhvtoezpbpfhfg gd Nkkpqve Ssbd.