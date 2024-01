BBL in Bonn Telekom Baskets empfangen Tabellenführer Chemnitz

Doch der Erfolg kommt nicht von ungefähr. So legte das Team etwa Ende der vergangenen Saison einen sensationellen Endspurt mit sechs Siegen in sieben Partien hin, darunter ein Erfolg gegen Ulm, und erreichte so noch die Playoffs. Immerhin fünf Spieler blieben in Chemnitz, vier davon sind absolute Stammspieler. Allen voran der in Bonn aufgewachsene Kevin Yebo (siehe oben) und sein Centerkollege Jonas Richter, die „mit ihren Pässen auch als Spielgestalter agieren“. Immer wieder würden die beiden „Big Men“ in der Zone angespielt, von wo aus sie den freien Mann anspielen, erklärt Moors: „Das ist ein etwas ungewohntes System.“