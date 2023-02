Karnevalsspiel : Baskets erwarten den MBC: Martin Breunig kommt mit Kostüm

Bunt, fröhlich - und meistens erfolgreich: Die Baskets haben erst zwei Karnevalsspiele im Telekom Dome verloren. Foto: Jörn Wolter / wolterfoto.de

Bonn Der ehemalige Baskets-Center Martin Breunig tritt mit dem Mitteldeutschen BC in Bonn an. Baskets-Trainer Tuomas Iisalo warnt: Das Team ist deutlich besser als in der Hinrunde. Damals gewannen die Bonner 91:74

Martin Breunig freut sich auf das Spiel in Bonn. „Auf die Atmosphäre und das Drumherum und darauf, meine Familie zu sehen“, sagt der Center des Mitteldeutschen BC, der am Mittwochabend (19 Uhr) zum Karnevalsspiel im Telekom Dome antritt. Breunig wird der Einzige auf dem Feld sein, der dieses besondere Spiel schon erlebt hat. Dreimal. In seiner Zeit bei den Telekom Baskets. Das hat er allen aktuellen Baskets voraus.

Ein bisschen was hat er den MBC-Kollegen schon erzählt über dieses spezielle „Drumherum“, wie er es nennt. Nach der Partie wird er ein paar Tage frei bekommen, so wie seine Bonner Kollegen, die erst am Montag wieder trainieren werden und danach am Rosenmontagszug teilnehmen. „Ich werde nicht mit dem Team zurück nach Weißenfels fahren“, sagt Breunig, dessen Familie in Köln wohnt. „Meine Frau hat schon Kostüme gekauft.“

Baskets-Trainer Tuomas Iisalo hat daran noch keinen Gedanken verschwendet, er hat begonnen mit der Vorbereitung auf diese letzte Partie vor der kleinen Pause, auf die auch der Finne sich nach „intensiven Wochen“ freut. „Bei dem Rhythmus war es nicht so einfach, Erholung zu finden“, sagt er und erzählt, dass er nach drei Stunden Schlaf im Bus auf der Heimfahrt von der Partie in Rostock zu Hause dann nicht mehr schlafen konnte. „Also bin ich erst mal laufen gegangen und habe anschließend das Spiel des MBC angeschaut.“ Es war weit nach Mitternacht.

Iisalo ist sicher, dass diese intensiven zwei Wochen sein Team noch stärker gemacht haben. „Das hat uns noch enger zusammenrücken lassen. Natürlich will jeder irgendwann nach Hause, zu Freundin, Frau, Familie oder einfach ins eigene Bett, aber ich hatte nie den Eindruck, dass jemand nach Hause wollte, weil es zu viel zusammen verbrachte Zeit ist.“

Er erzählt von der guten Stimmung und viel Spaß. Und schwärmt von seinem Team: „Die Spieler machen einen unglaublichen Job.“ Beim Sieg in Rostock hatte ihm die Verteidigung besonders gut gefallen. „Das war unglaublich. Eine der besten Defense-Leistungen der Saison.“ Im Grunde war er insgesamt zufrieden. Auch mit der Offense: „Wir haben gute Chancen herausgearbeitet, aber dann nicht getroffen. Das kommt vor. Unsere sehr solide Verteidigung und die zweiten Chancen, die wir uns erarbeitet haben, waren der Schlüssel.“

Diese solide Verteidigung soll auch die Basis für einen Erfolg gegen den Syntainics MBC werden. „Und hoffentlich treffen wir auch ein bisschen besser“, sagt Iisalo und lacht kurz. Dann sagt er: „Es wird nicht einfach. Der MBC ist das Team in der Liga, das sich am besten verstärkt hat. Das ist nicht mehr das Team, gegen das wir in der Hinrunde gewonnen haben.“ Deutlich gewonnen: 91:74. „Ich halte es für das stärkste MBC-Team der letzten Jahre.“

Zwei weitere Ex-Bonner im Team des Mitteldeutschen BC

Neben Breunig bringen die Sachsen-Anhalter zwei weitere Ex-Bonner mit: Trainer Igor Jovovic, der in der Saison 2020/21 keinen glücklichen Start bei den Baskets hatte – im Januar trennten sich die Wege –, und Kostja Mushidi, der in den älteren Jugendmannschaften drei Jahre für das Team Bonn/Rhöndorf und auch für die Dragons spielte, sich danach aber entschied, nach Frankreich zu gehen.

„Sie haben eine gute Mischung aus athletischen Guards und erfahrenen Bigs – das ist ein interessanter Kader“, findet der Bonner Cheftrainer. Zu den erfahrenen Bigs gehören John Bryant und der 41-jährige Senior der Liga, Tremmell Darden. Und dann sind da die im November und Januar nachverpflichteten Guards Mitchell Ballock, Scottie Reynolds und Charles Callison. „Callison hat die gesamte Mannschaft deutlich besser gemacht“, hat Iisalo beobachtet.

Foto: Jörn Wolter / wolterfoto.de zurück

weiter