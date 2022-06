Playoffs : Telekom Baskets Bonn verpassen den Einzug ins Finale

Bonn Im fünften Playoff-Spiel zwischen den Telekom Baskets Bonn und dem FC Bayern München ging es am Mittwoch um den Einzug ins Finale der Basketball Bundesliga. Die Baskets haben den Einzug ins Finale nicht geschafft.

Für die Telekom Baskets Bonn hat es am Mittwoch im Spiel gegen den FC Bayern München letztlich nicht gereicht. Die Münchner setzten sich durch und erreichten damit das Playoff-Finale um die deutsche Basketball-Meisterschaft gegen Alba Berlin. Die Münchner gewannen am Mittwochabend in Bonn das fünfte Duell mit 87:74 (42:44) und entschieden die Best-of-five-Serie mit 3:2 für sich.

Die Berliner hatten schon am vergangenen Freitag in drei Spielen gegen Ludwigsburg das Finale erreicht. Das erste von fünf möglichen Finals findet am Freitag in Berlin statt. Die Serie wird, anders als in den Runden zuvor, im stetigen Wechsel zwischen Heim- und Auswärtsspiel ausgetragen. Spätestens mit dem fünften Match am 22. Juni steht der neue Titelträger fest.