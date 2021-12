Telekom Baskets gegen Heidelberg : Gewinnen Sie Karten für das Baskets-Spiel am 10. Dezember

Bonn Am 10. Dezember treffen die Telekom Baskets Bonn im Bundesliga-Heimspiel auf die MLP Academics Heidelberg. Der GA verlost 5x2 und 1x3 Karten für das Spiel im Telekom Dome.

Die Telekom Baskets Bonn treffen am Freitag, 10. Dezember, im Heimspiel auf die MLP Academics Heidelberg. Für das Spiel um 20.30 Uhr im Telekom Dome verlosen wir 5x2 und 1x3 Karten. Dazu müssen Sie folgende Gewinnspielfrage beantworten: In ihrem letzten Heimspiel gegen Oldenburg konnten sich die Baskets durchsetzen. Welcher Spieler war in dieser Partie der Bonner Top-Scorer?

Senden Sie uns Ihre Antwort und Ihren vollständigen Namen per E-Mail an online@ga.de, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Bitte schreiben Sie auch dazu, ob Sie an der Verlosung der 5x2 oder der 1x3 Karten teilnehmen möchten. Die Gewinner werden von uns per E-Mail benachrichtigt und können die Tickets dann im Haupthaus des General-Anzeigers in Bonn-Dransdorf abholen. Bei den Spielen der Telekom Baskets gilt die 2G-Regel sowie Maskenpflicht in der Halle und auch am Sitzplatz.