Skyler Bowlin zu Besuch bei den Baskets “Zum Finale komme ich wieder nach Bonn“

Skyler Bowlin ist in der vergangenen Saison mit den Telekom Baskets Bonn bis ins Halbfinale vorgedrungen und dort am FC Bayern München gescheitert. In dieser Saison ist der 33-Jährige mit den Bakken Bears dänischer Meister geworden. Am Mittwoch schaute er sich das zweite Halbfinale der Baskets gegen Ludwigsburg im Telekom Dome an. Mit dem Shooting Guard sprachen nach der Partie Tanja Schneider und Marcel Wolber.